О жизни беженцев в Эстонии. Выскажите и свое мнение по теме в прямом эфире. "Непрошедшее время" в 14:05.

В свежем номере еженедельника "Ээсти экспресс" – сразу две статьи о беженцах в Эстонии. Первая озаглавлена так: "Вы нас приняли, но на самом деле вы нас не хотите, и мы это чувствуем". Мохамад и Несрин бежали от войны в Сирии в 2013 году. Из лагеря для беженцев их направили в Эстонию, но они не очень-то довольны жизнью здесь. Многие беженцы хотят обратиться в Международную миграционную организацию с тем, что здесь с ними плохо обращаются.

Вторая статья – "Одинокая и на грани отчаяния жизнь беженцев в Эстонии" – домашнее насилие, попытки суицида, вспышки паники, ночные звонки, жалобы полиции, вызовы скорой помощи, интриги и много слез.

Вы сможете высказать и свое мнение по теме в прямом эфире.

Ведущая – Ольга Шубин.