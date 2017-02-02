Денежная реформа 1992 года: за три дня эстонская крона стала единственным законным платежным средством. “Непрошедшее время” в 14:05.

Тема этой передачи – не проблемная, а ностальгическая. Важнейшее событие 25-летней давности – денежная реформа (1992 год). Именно этому посвящена статья в деловой газете “Эрипяэв”.

Бывшие тогде в ходу рубли за три дня в июне поменяли на кроны, и тогда единственным законным платежным средством стала эстонская крона. Помните ли вы это время? Позвоните в прямой эфир.

Ведущая – Ольга Шубин.