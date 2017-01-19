Проблема сокращения продуктовых отходов: проще выбросить, чем отдать. Выскажите свое мнение в прямом эфире. “Непрошедшее время” в 14:05.

“Проще выбросить, чем отдать” – так можно обозначить содержание статьи в еженедельнике “Маалехт”.

Как подчеркивали на семинаре представители “Продуктового банка” и Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды, проблема сокращения продуктовых отходов по-прежнему остра, и магазины постоянно ею занимаются. В то же время торговым предприятиям весьма сложно просто отдать продукты, а потому эту систему стоит упростить.

Ведущая – Ольга Шубин.