"Подробности из Нарвы" – два раза в день

Программа "Подробности из Нарвы" теперь выходит два раза в день: в 08:30 в местном эфире (в Нарве и окрестностях) и в 13:30 в общереспубликанском эфире.

Учитывая пожелания радиослушателей северо-востока Эстонии, теперь подборка региональных новостей будет выходить в эфир дважды в день. "Подробности из Нарвы" по будням:

в 08:30 – в местном эфире (Нарва и окрестности)

в 13:30 – в записи в общереспубликанском эфире

Как и прежде, все сюжеты, подготовленные нарвскими коллегами, можно прослушивать на нашей странице в разделе Нарвская студия и в мобильном приложении Радио 4.