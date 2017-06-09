Досрочный конкурс. Нарвский энергозабег. Трудовые отряды стартовали. "Местное время" в 8:30.

Городской интернет-сайт Narva.ee опубликовал результаты состоявшегося конкурса "Красивый дом г. Нарвы – 2017".

Конкурс на руководителя ЦУ Нарвский музей состоится досрочно. Об этом достигнута договоренность между городскими властями Нарвы и министерством культуры Эстонии.

Трудовые отряды в Нарве дали старт. На каких объектах города школьники будут работать и какова программа помимо трудовой занятости?

10-го июня в городе состоится международное спортивное мероприятие – нарвский энергозабег. Количество участников – рекордное за 7 предыдущих лет – 4200 бегунов. Впервые в рамках мероприятия будет проведен забег среди детей с особыми потребностями.

10-летний участник нарвского ансамбля "Мейджик ленд" Владислав Одинцов будет представлять Эстонию на "Славянском базаре" в Белоруссии. Он споет там песни на эстонском и английском языках.

Культурная афиша: встречи в Александровской церкви, концерты в клубе Ро-Ро, открытие летнего сезона в Нарва-Йыэсуу.

Ведущая – Галина Шустрова.