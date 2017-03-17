Фонд EAS не поддержал туристический сектор Ида-Вирумаа. Что такое "Другой угол зрения"? В студии – участники проекта. Сегодня – вручение чека центру "Матвейка". "Местное время" в 8:30.

Фонд содействия развитию предпринимательства EAS обнародовал данные по выделению денег на развитие семи развлекательных аттракционов в Эстонии. В списке получивших финансирование отсутствуют туристические объекты Ида-Вирумаа.

Сегодня состоится отчетно-выборное собрание самого большого профсоюза работников образования Нарвы. На повестке дня – отчет правления и ревизионной комиссии союза, а также выборы нового руководства.

Сегодня – вручение чека нарвскому центру "Матвейка". Сумма – рекордная за всю историю "Рождественского Благовеста" – 23 015 евро.

Городской сайт Нарвы дееспособен и не нуждается в кардинальной редакции – таково мнение городского секретаря. Также он предполагает, что Нарва в случае появления новой административной единицы в объединенном составе Силламяэ, Вайвара и Нарва-Йыэсуу может стать владельцем земельных угодий.

Городские власти Силламяэ поместили на городском сайте программу юбилейных мероприятий в разделе "Силламяэ – 60".

В нашей студии побывают участники проекта "Другой угол зрения”. Молодые люди расскажут, насколько сложно и полезно общаться на разные темы здоровым ребятам и людям с особыми потребностями.

Афиша выходного дня расскажет о концертах, выставках и встречах, которых в предстоящие выходные дни немало.

Ведущая – Галина Шустрова.