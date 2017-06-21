Мусор и ответственность по его вывозу. Эхо войны в виде ложки. Праздник йоги в Нарве. "Местное время" в 8:30.

Закон об отходах предусматривает ответственность людей, которые нанимают нелегальных мусороперевозчиков, не имеющих лицензий и соответствующих справок. Рекомендации нарвского чиновника.

Обыкновенная ложка как семейная реликвия. О завершении одной гуманитарной миссии, связанной со Второй мировой войной.

Международный день йоги впервые будет отмечаться в Нарве.

Культурная афиша включает мероприятия предстоящего праздника Яанова дня и парад Кайтселийта в Нарва-Йыэсуу. Анонс программы "Есть повод!" на четверг 22 июня.

Ведущая – Галина Шустрова.