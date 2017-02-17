Местное время

Центральный материал посвящен увольнению Натальи Умаровой из Кесклиннаской гимназии с должности социального педагога. Связано ли это с прекращением финансирования программы Lapsele oma kodu? Попробуем разобраться и в главном: есть ли здесь политический подтекст или это обычный кадровый вопрос?

Далее расскажем о начавшейся в Нарве и Ида-Вируском уезде программе Спасательного департамента. Весной департамент проведет более пятисот бесплатных консультаций о том, как сделать свой дом пожаробезопасным. Особый упор сделают на выявление слабых мест.

И обязательно сделаем обзор культурных мероприятий, которые можно посетить в Нарве в ближайшие дни. Самое яркое событие: XII республиканский детский конкурс инструментального концерта. На финальный гала-концерт ждут всех нарвитян и гостей города.

Ведущий – Михаил Комашко.