Местное время
Увольнение Натальи Умаровой. Программа пожаробезопасности. Афиша. “Местное время” в 8:30.
Центральный материал посвящен увольнению Натальи Умаровой из Кесклиннаской гимназии с должности социального педагога. Связано ли это с прекращением финансирования программы Lapsele oma kodu? Попробуем разобраться и в главном: есть ли здесь политический подтекст или это обычный кадровый вопрос?
Далее расскажем о начавшейся в Нарве и Ида-Вируском уезде программе Спасательного департамента. Весной департамент проведет более пятисот бесплатных консультаций о том, как сделать свой дом пожаробезопасным. Особый упор сделают на выявление слабых мест.
И обязательно сделаем обзор культурных мероприятий, которые можно посетить в Нарве в ближайшие дни. Самое яркое событие: XII республиканский детский конкурс инструментального концерта. На финальный гала-концерт ждут всех нарвитян и гостей города.
Ведущий – Михаил Комашко.
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