"Местное время" переезжает. Фотофакты свидетельствуют. Реновация в Нарва-Йыэсуу. "Местное время" в 8:30.

Передача Нарвской студии "Местное время" с 4-го сентября "переезжает" на другое время и будет в статусе республиканской.

На днях в Нарве появились две новые детские площадки. В бюджете этого года власти запланировали 100 000 евро на возведение игровых комплексов.

В заброшенном, но имеющем владельца здании бывшего ПТУ № 22 в варварском состоянии находится бывшая библиотека, вернее то, что от нее осталось. А также повсюду раскиданы справки и свидетельства с указанием личных данных человека. Почему это случилось и кто несет ответственность?

В курортном Нарва-Йыэсуу состоялась встреча по поводу будущего обновления местной достопримечательности – Светлого и Темного парков. Пока это только обсуждение проекта, но первый шаг сделан.

Ведущая – Галина Шустрова.