Местное время

Вчера было оглашено судебное решение по делу об убийстве 14-летней Дарьи – самого резонансного преступления в Нарве за последние годы. Виновный в смерти получил 13 с половиной лет тюремного заключения. Прокуратура приговором и суровостью наказания довольна.

Два года назад управа Нарва-Йыесуу отказалась от бумажных парковочных билетов. Решение в духе XXI века принесло неожиданные плоды. Оказалось, что российские туристы столкнулись с проблемой оплаты парковки через СМС.

Нарвский "Центр добрых дел" – это некоммерческая организация, где детей из малообеспеченных семей кормят и проводят для них спортивные и обучающие мероприятия. Сейчас, во время летних каникул, в центр приходит ежедневно около 50 детей разного возраста.

Этот уикенд в нашем уезде богат на музыкальные события. В Нарве в пляжном здании звучит джаз, в порту гремит хэви металл, в Нарва-Йыесуу приготовились к двум бессонным ночам поп-музыки, в Шахтном музее ожидают Томми Кэша и Горы Лана, а в Нарвском замке звучать будет классический струнный квартет.

Ведущий – Михаил Комашко.