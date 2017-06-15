ВИЧ-инфекция в Ида-Вирумаа и Эстонии: печальная статистика. Возможности Линда клиники в Нарве. "Есть повод!" в 8.30.

Участники передачи рассказали о ситуации в деле выявления и лечения ВИЧ-позитивных людей в регионе. Как улучшить контакты между Линда клиникой и центрами семейных врачей, куда обращаются 70% ВИЧ-инфицированных? Каким образом поменять отношение здоровых людей к людям с ВИЧ, то есть сменить стигму – убрать "клеймо позора" с этих людей? Почему многие боятся быстрого тестирования на ВИЧ?

В прямом эфире предложили слушателям подключиться к обсуждению темы. В беседе принимают участие специалисты Линда клиники: руководитель Игорь Пшенов, врач Юта Коган, медсестра Тамара Дмитриева.

Ведущая передачи – Галина Шустрова.