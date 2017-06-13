Новаторство в попечительстве. За студентами в Россию. Сравниваем приграничные города. "Местное время" в 8:30.

В Нарве обсудят разумные решения и новаторские идеи в оказании попечительских услуг. На мозговой штурм приглашаются все заинтересованные горожане.

Нарвский колледж Тартуского университета закончил прием документов от иностранных студентов. Всего на 15 бюджетных мест 50 претендентов – большинство из России.

Нарву посетил один из самых популярных блогеров русского интернета Илья Варламов. Как архитектор и урбанист он сравнивает города по разные стороны российской границы. В данном случае Нарву и Ивангород.

Ведущий – Юрий Николаев.