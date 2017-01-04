Местное время

В связи с длительными выходными в России и школьными новогодними каникулами, увеличилось количество российских туристов, въезжающих в Эстонию. Это обстоятельство сразу же сказалось на времени пересечения границы в районе Нарва – Ивангород. В ночь на 3 января на пересечение границы потребовалось от 5 до 9 часов.

Врачи Ида-Вируской центральной больницы, ранее работавшие в частных клиниках, сегодня начнут прием в нарвской поликлинике. Ежедневно будут пациентов принимать неврологи, вскоре к ним добавится офтальмолог. Это – первые ласточки подписанного полгода назад договора о сотрудничестве между больницами.

С 1 января полностью вступила в силу Реформа трудозанятости. Консультант Нарвского бюро Кассы по страхованию безработицы Людмила Липская рассказывает о ходатайствах, возможностях и обязанностях людей с частичной трудозанятостью.

Ведущая – Светлана Чехова.