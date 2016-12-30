Как встречаем Новый Год – итоги уличного опроса нарвитян. Чем живет детский развивающий центр "Матвейка". Культурная афиша новогодних дней. "Местное время" в 8:30.

Традиции и ритуалы горожан в новогоднюю ночь. Итоги уличного опроса.

Что вы знаете о детском развивающем центре “Матвейка”? Посещают ли его только дети с особыми потребностями, или он открыт для всех ? Как организовано здесь время препровождения? Кто эти люди – опорные лица – помогающие родителям больных ребятишек оказывать услугу в поддержке процесса развития ребенка ? Интервью с руководителем центра.

Восточный гороскоп, встреча со священником, научиться гадать и колядовать, а также попробовать оживить человека – вот такие, казалось бы, небиблиотечные темы станут предметом внимания юных читателей в нарвской центральной библиотеке в период каникул.

Культурная афиша в канун Нового 2017 года. Чем примечательна она ?



Ведущая – Галина Шустрова.