Двоевластие в Нарва-Йыэсуу закончилось. Русские школьники и эстонский язык. Замена электропроводки: что учесть. “Местное время” в 8:30.

В курортном Нарва-Йыэсуу – новый председатель городского собрания. Двоевластие закончилось, но недоверие осталось. Впереди – незавершенный процесс административной реформы как по отношению к Вайвара, так и к Силламяэ.

Как оценивают нарвские ученики День родного языка в Эстонии? Почему языковые кафе набирают ход? Повод об этом поговорить дает сегодняшний праздник.

Сегодня в НКТУ состоится презентация исследования “Российский турист в Ида-Вирумаа. Что он здесь делает на самом деле?”

Нарвская горуправа объявила конкурс на покупки услуги по видеонаблюдению. Камеры будут установлены в 15-ти точках города.

Рубрика “Жилье мое – проблемы и решения”. Установление новой электропроводки в квартире. Повлияет ли этот факт на стоимость продаваемого жилья? Какие документы надо предоставить потенциальному покупателю?

Ведущая – Галина Шустрова.