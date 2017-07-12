Местное время
ЭМО Нарвской больницы: незнакомые правила. Липовка и дети. Новости Вайвара.
Два искусственных острова на Нарвском водохранилище получат свои наименования.
Завтра Вируский суд вынесет решение по факту насильственной смерти 14-летней нарвитянки Дарьи.
Новости из Вайвара: от будущей автобусной линии до кражи кладбищенских ворот.
Липовка и волонтеры Молодежного центра: что общего?
ЭМО или приемное отделение Нарвской больницы – каковы правила для пациентов и при чем здесь семейный доктор.
Ведущая – Галина Шустрова.
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