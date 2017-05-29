Местное время

Российские дипломаты, работающие в Нарвском генеральном Консульстве, объявлены персонами нон грата. До конца месяца они обязаны покинуть Эстонию. Каковы причины столь редкого в димломатической практике решения, никто не комментирует.

Субботник прошел. Горожан, откликнувшихся на призыв закрыть оконные проемы разрушающегося здания, пришло очень мало. Что же дальше?

Праздник по случаю открытия Летнего сезона на Речном променаде привлек большое количество нарвитян. Чем кормили и что предлагали участники ярмарки "Вкусы Нарвы"? Кто не знает, расскажем.

Поздний завтрак и новые знакомства можно совместить. Так считает организатор "бранчей", и она же объясняет, почему пришла к реализации такой идеи.

Ведущая – Галина Шустрова.