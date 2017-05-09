Местное время

В начале июня нарвитяне отмечают Дни города. В его рамках пройдет ставший традиционным фестиваль современной культуры "Мост дружбы". Директор Санкт-Петерубргского театра "Балтийский дом" и организатор фестиваля Сергей Шуб расскажет, что же приготовили питерские артисты в подарок нарвитянам.

13 мая ведущая телеканала ЭТВ+ Елена Соломина привозит в Нарву серию мастер-классов для женщин. Узнаем, как попасть на мастер-классы и какими новыми трендами в моде, спорте и уходе за собой будут делиться гуру красоты и здоровья.

"Жилье мое – проблемы и решения": в этот вторник маклер по недвижимости расскажет о тонкостях совместного имущества. Казалось бы, все просто, но иногда люди забывают, что их недвижимость приобретена в прошлом браке. Из-за этого и возникают сложности при продаже квартиры.

Ведущий – Михаил Комашко.