Местное время

Из пивовара в энергетики. Интервью с кавалером ордена Белой звезды, руководителем Нарвских электростанций, Тыну Аасом.



Нарвский колледж готовится к научной конференции, приуроченной к столетию со дня рождения эстонского философа, уроженца Нарвы, Ильмара Таммело.



Прокуратура призывает нарвитян к бдительности, чтобы люди не попали на удочку мошенников. Рецепт прост – документы, банковские карты, пин-коды никому не давать, даже по большой дружбе, а то потом деньги пропадают, а кредиты внезапно появляются.

Ведущий – Юрий Николаев