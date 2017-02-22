Местное время
Награды за заслуги. 100 лет нарвскому философу. Мошенники в ударе. "Местное время" в 8:30.
Из пивовара в энергетики. Интервью с кавалером ордена Белой звезды, руководителем Нарвских электростанций, Тыну Аасом.
Нарвский колледж готовится к научной конференции, приуроченной к столетию со дня рождения эстонского философа, уроженца Нарвы, Ильмара Таммело.
Прокуратура призывает нарвитян к бдительности, чтобы люди не попали на удочку мошенников. Рецепт прост – документы, банковские карты, пин-коды никому не давать, даже по большой дружбе, а то потом деньги пропадают, а кредиты внезапно появляются.
Ведущий – Юрий Николаев
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