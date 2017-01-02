Местное время

Совет Нарвской больницы решил не закрывать детское отделение. Председатель совета, депутат Алексей Воронов объясняет, почему совет сначала поддержал администрацию больницы, а потом встал на сторону протестующих горожан? Могут ли горожане надеяться, что к их протестам будут прислушиваться и в дальнейшем. Как восстановить пошатнувшееся доверие нарвитян к местной медицине?



Интервью с Сергеем Середницким. Он является одним из руководителей нарвского детского развивающего центра "Матвейка, который создан для улучшения качества жизни семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. Сергей считает, что в Нарве необходимо создавать частную школу со спортивным уклоном для детей с особыми нуждами.

Ведущий – Юрий Николаев.