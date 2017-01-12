Гость Нарвской студии – министр труда и здоровья Эстонии Евгений Осиновский. Расспросим министра о многом. Во-первых, скоро исполнится год с памятного заседания правительства в Нарве, итогом которого стало принятие пакета экономической помощи Северо-Востоку. О каком эффекте от этой помощи можно говорить уже сейчас? Будет ли продолжение такой региональной политики, и какие планы на следующие годы?

И, конечно, о медицине. Как можно оценить эстонскую медицину, и где место Нарвской больницы в ней? Какие планы и виденье у государства на развитие этой сферы?

Ведущие – Галина Шустрова и Михаил Комашко.