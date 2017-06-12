Местное время

В Нарве в 7 раз прошел энергетический забег, собравший рекордное, четыре с половиной тысячи, количество участников. В забегах принимали участие и профессиональные спортсмены, и любители, и дети от 2 лет и старше.

Осенью понизится стоимость электроэнергии. Электросети не будут принимать оплату за наличный расчет. Более 100 клиентам электросетей придется научится электронным расчетам или оплачивать свои счета на почте.

Городские власти планируют оборудовать спортивную площадку рядом с городским бассейном. Тем самым хотят показать квартирным товариществам Нарвы, что и для детей постарше строить можно сообща.

Ведущая – Светлана Чехова.