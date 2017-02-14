Местное время

Фонд Innove выделит около 5000 евро на реализацию проекта по составлению разговорника для нарвских таксистов и курсов по изучению эстонского языка. Разговорник появится на городском сайте и будет доступен для скачивания. К обучению первых 60 таксистов приступят в сентябре.

В течение недели в Нарве работала снежная пушка. Предоставленный в бесплатную аренду агрегат открыл новые возможности для разнообразия зимнего досуга жителей и гостей города. Искусственным снегом пробовали сделать часть лыжных трасс на Аккекюла, а также в зоне отдыха Йоарг.

Нарвскому шахматному клубу "Каисса" исполнилось 20 лет. Тогда в клубе было 40 человек – взрослых любителей интеллектуальной игры. Сегодня занимаются в клубе и подготовкой подрастающего поколения. В нарвских школах, пока лишь в двух, обучение шахматной теории члены клуба ведут на уровне факультатива.

Ведущая – Светлана Чехова.