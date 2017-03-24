Центристы поссорились. Музей на голодном пайке. Городу подарили скамейку. "Местное время" в 8:30.

Нарвские центристы поссорились по поводу русских школ. Депутат парламента Михаил Стальнухин не хочет участвовать на местных выборах в Нарве, так как его однопартийцы не поддерживают идею обучения в одной из нарвских гимназий на русском языке.

Нарвские депутаты решили еще какое-то время подержать местный музей на голодном пайке. Они долго изучали финансовую отчетность музея и в итоге решили заказать еще и аудит. Музей готовится к сокращениям персонала.

Группа активных нарвитян подарила городу "скамейку примирения". Скамейка с наклонными досками, по задумке, должна сближать поссорившихся людей. Кроме того, сподвигнуть горожан на новые добрые дела и отучить от вандализма.

Ведущий – Юрий Николаев.