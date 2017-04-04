Местное время

Городская управа Нарвы подписала строительный договор о возведении автовокзального навеса. Работы по превращению вокзала Нарвы в автобусно-железнодорожный вокзал могут начать на следующей неделе и завершить к осени.

Городская управа Нарва-Йыэсуу планирует провести опрос жителей по вопросу объединении с Силламяэ. Поскольку Нарва-Йыэсуу и Вайвараской волости, решившим в прошлом году объединиться, не хватает жителей, правительство Эстонии предложило соединить их с Силламяэ.

Учащаяся 10 класса Нарвского языкового лицея Мария Воронкова заняла 1 место на республиканском туре олимпиады по русскому языку. Преподаватель Надежда Иванова.

Ведущая – Светлана Чехова.