Есть повод!

Пока официальные власти годами заверяли нас о невозможности построить в городе приют для бездомных собак и кошек, дело сдвинула с мертвой точки гражданская инициатива. В Нарве появляются частные приюты. Активисты ведут сбор денег в помощь брошенным питомцам.

Как и с чьей помощью живут частные приюты, насколько такой способ спасения животных долговечен? Сколько нужно приютов в Нарве и для каких животных? Какая ситуация вообще в городе с бездомными животными, что люди для них могут и должны сделать?

На эти вопросы помогут найти ответы гости передачи – волонтеры Наталья Полякова и Станислав Пупкевич.

Ведущий – Юрий Николаев.