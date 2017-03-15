Местное время

По данным исследования "Российский турист в Ида-Вирумаа: что он делает здесь на самом деле?" туристические показатели со стороны восточного соседа возвращаются на докризисный уровень. Появились новые тренды: теперь российский турист сравнивает этот край с другими туристическими направлениями, начал хвалить местную кухню и уровень обслуживания.

Представители нарвских таксофирм получили из Языковой инспекции письма с сообщением о том, что после 1 июля этого года таксисты должны знать эстонский язык на требуемую, согласно Закону о языке, категорию В1. Что ожидают от предстоящих проверок таксисты.

На днях состоится открытие международного хорового конкурс-фестиваля "Хрустальный колокольчик", который соберет в Нарве свыше 400 участников из Эстонии, Латвии и России. Нынешний фестиваль посвящен 80-летию первого Всегосударственного слета русских хоров Эстонии, который проводился в Нарве.

Ведущая – Светлана Чехова.