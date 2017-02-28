Местное время

Городские специалисты подвели итоги за минувший год. Туристические показатели улучшились, особенно, что касается туристов из России. И в целом иностранцы стали в Нарве больше отдыхать.

Вчера в Нарвском колледже Тартуского университета состоялась конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Ильмара Таммело – всемирно известного философа права. Подробнее расскажем о нем самом: о его пути от мальчика из нарвской учительской семьи до философа и правоведа мирового уровня.

И по вторникам в эфире рубрика "Жилье мое – проблемы и решения". Если в прошлый вторник рубрика посвящалась квартирным товариществам, то сегодня начинаем обсуждать вопросы купли-продажи квартир. В выпуске речь пойдет о лоджиях и балконах.

Ведущий Михаил Комашко.