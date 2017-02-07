Министры в Ида-Виру. Поход на Нарву. Конкурс. “Местное время” в 8:30.

Сегодня глава Министерства образования и науки Эстонии встретится с представителями власти городов Ида-Виру и осмотрит места, выбранные для строительства государственных гимназий. Также в регионе с визитом – министр госуправления по вопросу ускорения административной реформы.

В Эстонию в порядке расширения военного присутствия из США прибыл личный состав и доставлены более 50 единиц тяжелой военной техники. Солдаты НАТО вместе с эстонскими военнослужащими совершат пеший поход на Нарву. Опрос показал, что нарвитяне не понимают, от кого Эстонию нужно защищать.

В Нарве подведены итоги 6-го республиканского конкурса художественного перевода. Конкурс был посвящен творчеству известного эстонского поэта и прозаика Пауля-Эрика Руммо.

Ведущая – Светлана Чехова.