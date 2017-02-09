Молодежь и медиа. "Без политики" в 8:30.

В современном мире стало безумно сложно ориентироваться в гигантском потоке информации. Однако на смену нынешним журналистам и их читателям придут новые – сейчас они школьники и студенты, но скоро станут сами потреблять, анализировать и создавать новостной контент. Можем ли мы дать молодежи умение пользоваться средствами массовой информации?

Гости передачи:

Александр Зраев – студент Нарвского колледжа ТУ и куратор “Молодежного телевидения” в Нарвском молодежном центре;

Андриана Чупова – выпускница Пяхклимяэской гимназии и репортер молодежного проекта ETV+ “МЫ!”;

Эдгар Леннук – ученик Нарвской эстонской гимназии и слушатель медиа-курсов НКТУ.

Поговорим в эфире о роли молодежи в медиа. Зачем этому учат? Учат ли правильно? Есть ли желание связать свою профессиональную карьеру с журналистской деятельностью? Как глазами молодых выглядят сегодняшние медиа?

Ведущий – Михаил Комашко.