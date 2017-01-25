Местное время
Гражданство негражданам. Имперская фотовыставка. Кулинарные мастер-классы. “Местное время” в 8:30.
По мнению директора Нарвского колледжа Тартуского университета Кристины Каллас, весомая часть эстонского общества готова к возможности предоставления гражданства прожившим в стране долгое время негражданам. Нарвитяне предложение руководителя Центристской партии Юри Ратаса поддерживают – это итоги уличного опроса.
В Нарвском музее открылась выставка редких фотографии из жизни царской семьи и Российской империи 100-летней давности. Выставка, предоставлена фондом исторической фотографии имени Карла Буллы из Санкт-Петербурга.
Кулинарная “Студия56” предлагает посетить разные мастер-классы, почувствовать себя шеф-поваром и приготовить что-нибудь вкусное под руководством опытных мастеров. Ставку руководители студии делают на семейные ужины.
Ведущий – Юрий Николаев.
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