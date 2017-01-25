Местное время

По мнению директора Нарвского колледжа Тартуского университета Кристины Каллас, весомая часть эстонского общества готова к возможности предоставления гражданства прожившим в стране долгое время негражданам. Нарвитяне предложение руководителя Центристской партии Юри Ратаса поддерживают – это итоги уличного опроса.

В Нарвском музее открылась выставка редких фотографии из жизни царской семьи и Российской империи 100-летней давности. Выставка, предоставлена фондом исторической фотографии имени Карла Буллы из Санкт-Петербурга.



Кулинарная “Студия56” предлагает посетить разные мастер-классы, почувствовать себя шеф-поваром и приготовить что-нибудь вкусное под руководством опытных мастеров. Ставку руководители студии делают на семейные ужины.

Ведущий – Юрий Николаев.