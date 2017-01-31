Местное время 

В сравнении с данными двухлетней давности, по мнению нарвитян, главные позитивные и негативные явления в городской жизни существенно изменились. Со знаком плюс – приведение в порядок городских парков и скверов, постройка автозаправки на Кренгольме. Со знаком минус – проблемы с общественным транспортом, состояние дорог, местная медицина.

Поставщик тепла в Нарва-Йыэсуу планирует при поддержке еврофондов инвестировать в новую котельную миллион евро, обеспечив возможность использования помимо газа древесную щепу, и таким образом снизить стоимость услуги до 20%. По предварительной оценке, новая котельная заработает в следующем отопительном сезоне.

На семинаре о мультилингвальном обучение в школах Швеции нарвским нынешним и будущим педагогам рассказали о методиках обучения в ситуации билингвизма и тех проблемах, с которыми столкнулась система образования.

Ведущая – Светлана чехова.