Колледж МВД в Нарве. Ремонт дорог. Обрезка деревьев. "Местное время" в 8:30.

Правительство решило, что в Нарве создадут колледж Академии внутренних дел. Кроме учебного здания и общежития возведут сооружение для тренировочных площадок, стрелкового тира и бассейна.

Управа Нарвы объявила госпоставку на проведение ямочного ремонта городских дорог. Предполагается, что на эти цели будет затрачено более пятисот тысяч евро. Согласно условиям поставки, период проведения работ – с 10 мая до 22 декабря.

Весна – время вырубки деревьев. Приглашенные по объявлению работники без лицензии не гарантируют качество работы. Дерево спилят, а крыша дома или другое имущество могут пострадать.

Ведущая – Светлана Чехова.