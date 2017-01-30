Облава на арестантов. Кто оплатит проезд садоводов? Хватает ли в Нарве полицейских? “Местное время” в 8:30.

Подробности полицейской операции по поимке беглецов из нарвского арестного дома. В субботу двое арестантов вырвались на свободу, но были в тот же вечер пойманы.

АТКО-групп выставило городу денежное требование на сумму более 40 тысяч евро. Сумма набежала за счет льгот для нарвитян, которые ездят в садоводческие товарищества. Автобусники требуют деньги у города, а город платить не хочет. Ситуацию комментирует бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков.

Насколько укомплектован личный состав Нарвского отделения полиции, сколько ежедневно выходит на дежурство экипажей патрульной службы, и какие риски учитываются при планировании полицейской работы? Отвечает глава Нарвского отделения полиции Сергей Андреев.

Ведущий – Юрий Николаев.