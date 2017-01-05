Об улучшении качества жизни нарвских семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. "Есть повод!" в 8:30.

Количество детей с особыми нуждами растет: в Нарве их число увеличилось за 5 лет на 215 человек. Какова картина по разнообразию услуг и доступности их получения в Нарве семьями, где растет такой ребенок?

Почему родители сетуют на недостаток информации по законодательной базе относительно прав и обязанностей родителей детей с особыми нуждами. Существует ли постоянный контакт между департаментом социальной помощи и такими семьями?

Готовы ли нарвские школы принимать детей с ограниченными возможностями ? Будет ли детям комфортно в массовой школе ?

На эти и другие вопросы в студии рассуждают руководитель нарвского развивающего центра "Матвейка" Рита Тернос, заведующая детским отделом департамента социальной помощи Нарвы Юлия Форстиман и депутат нарвского городского собрания, председатель молодежной комиссии Лариса Оленина.

Ведущая передачи – Галина Шустрова.