Целевое Учреждение "Нарвская Александровская церковь " будет ликвидировано. Новые заявки в европейские фонды. Картины как бесплатное лекарство для души. Местное время в 8:30.

Решение нарвской городской управы: ликвидировать ЦУ "Нарвская Александровская церковь". Окончательное слово в этом вопросе должны сказать все учредители ЦУ. Связано ли это решение с недавними скандалами и банкротством прихода церкви? Предположительно можно сказать, что да.

Нарва как пограничный город готовит новые заявки на финансирование из европейских фондов. На этот раз трансграничные проекты связаны с совместной деятельностью с Кингисеппом, Сланцами и Лениградской областью. Нарва надеется получить деньги на развитие Ореховой горки, речного порта на Кулгу и на туристическую деятельность.

Зарисовка с юбилейной выставки. Нарвский художник Альберт Беляков и его картины как бесплатное лекарство для души.

Приходите смотреть кино. В предстоящий четверг в нарвском колледже будет показан документальный фильм "Снег в Красной Поляне". О жизни эстонских переселенцев в Сочинском районе России.

Ведущая – Галина Шустрова.