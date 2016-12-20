Яна Тоом в Нарве. Обзор новостей. Новый подход к госпоставкам. “Местное время” в 8:30.

В воскресенье депутат Европарламента Яна Тоом пообщалась с нарвскими избирателями, где выслушала чаяния местных жителей и поделилась мнением, что новый коалиционный договор не отвечает интересам русского избирателя.

Нарвское пляжное здание в Липовой Ямке номинировано на премию “Лучшее бетонное сооружение Эстонии 2016”. Государство выделило три тысячи евро на установку в Нарве памятника солдатам, погибшим в Афганистане. Сегодня в Нарва-Йыесуу открывается магазин Максима, который два с половиной месяца был закрыт на реконструкцию.

На вчерашнем инфочасе нарвской городской управы власти города делились планами прибегнуть к большему надзору за строительством крупных объектов и к более продуманным поставкам, чтобы уменьшить количество случаев, когда качество постройки оставляет желать лучшего.

Ведущий – Михаил Комашко.