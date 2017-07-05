Детсадовцам – зарплату. Садоводам – воду. Ратушу – на замок. "Местное время" в 8:30.

Педагогам детских садов повысят заработную плату. С сентября минимальная ставка будет 840 евро, и это только начало. Главный донор повышения – Министерство образования.

Садоводам трех товариществ в городском районе Кудрукюла дадут питьевую воду. Бурение скважин уже началось. Главный садовод обещает делить воду "как положено".

Городская управа запретила посещение Нарвской ратуши. Туристы лишились одной из главных достопримечательностей города – макета старой Нарвы.

Ведущий – Юрий Николаев.