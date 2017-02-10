В курортном Нарва-Йыэсуу – двоевластие. Медики не приняли решение о забастовке. Ремонт Ругодива затягивается. “Местное время” в 8:30.

Политический кризис в городском собрании Нарва-Йыэсуу продолжается. Теперь в этом курортном городе – два городских собрания. Какое из них легитимное, никто не берется пока комментировать. Катализатором сложившегося двоевластия послужили итоги городского опроса, в котором жители не поддержали договор об объединении с Вайвараской волостью.

Союз работников здравоохранения Кутселийт не принял окончательного решения о забастовке. Вчерашнее собрание не расставило все точки над “и”.

Чиновник городской управы Нарвы не скрывает озабоченности по поводу того, что ремонт ДК Ругодив не укладывается в запланированные сроки, но уверен, что ситуация выправится.

В ближайшие выходные дни состоятся два юбилейных мероприятия: юбилейная выставка художника Альберта Белякова и юбилейный концерт певицы Изиды Галимовой.

Ведущая – Галина Шустрова.