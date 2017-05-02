Местное время

С 26-го июля этого года вывоз бытовых отходов в Нарве подорожает на 200 и 300 с лишним процентов. Почему это случилось? Как факт повышения тарифов оценивают председатели КТ города и можно ли было не утверждать итоги госпоставки? Об этом – в нашей программе и в передаче "В поле зрения", которая выйдет в эфир 2-го мая в 14:05.

Подведены итоги работы лаборатории предпринимательства для молодежи. Этот проект развивается на базе Нарвского колледжа Тартуского Университета и, судя по отзывам, имеет перспективу.

В рубрике "Жилье мое" рассмотрим тему обучения актива квартирных товариществ. Почему только 21 человек в Эстонии имеет действующее квалификационное удостоверение руководителя квартирного товарищества? Кто сегодня взял на себя решение проблемы обучения? Какова роль государственных структур в данном вопросе?



Ведущая – Галина Шустрова.