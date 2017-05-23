Местное время

Предложение государственного примирителя профсоюзы энергетиков и шахтеров оценили позитивно. Нарва хочет добиться от немецкой сети Лидл согласия на проведение архитектурного конкурса. Сегодня в городе проходит ярмарка труда.

В эту субботу в рамках открытия летнего сезона на променаде пройдет уже четвертый фестиваль "Вкусы Нарвы". Местные рестораторы будут угощать гостей праздника своими блюдами и соревноваться за симпатию горожан. Фестиваль уже полюбился нарвитянам – это возможность больше узнать о ресторанах и кафе Принаровья и вкусно поесть.

В начале мая при поддержке Центра творческой индустрии Ида-Вирумаа ремесленники Северо-Востока с целью набраться опыта посетили ряд ремесленных гильдий и бизнес-инкубаторов в других городах Эстонии. Почему в Нарве нет развитой поддержки ремесленничества и есть ли надежды на будущее?

Ведущий – Михаил Комашко.