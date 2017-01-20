Местное время

Вируская окружная прокуратура сообщила о взятии под стражу 5-ти уличных наркоторговцев. Они обвиняются в распространении наркотика, от передозировки которого в Ида-Вирумаа умерло несколько человек. Только в Нарве и Силламяэ с середины декабря прошлого года из 10 случаев зафиксировано 4 смартельных.

Нарвское городское собрание намеревается рассмотреть вопрос о присвоении звания Почетного Гражданина города Нарвы известному бизнесмену и меценату Александру Брокку. Вопрос запланирован в повестке дня сессии городского собрания 26-го января.

Совет министров Северных стран доволен сотрудничеством с Нарвой: на инфодне подписан совместный договор на 2017 год, обещано увеличение финансирования местных программ. Нарвитянка, руководитель "Эстонской гильдии кружев" делится собственным опытом.

19-го января на нарвской Липовке состоялись Крещенские купания. Мероприятие прошло организованно, в прорубь окунались как бывалые, так и новички.

Культурная афиша на предстоящие выходные дни – не столь богата. Выделим концерт одаренных детей "Рождественская звезда" в КЦ Женева и выставку в Нарвском замке "Романовы и имперский Петербург в фотографиях Карла Буллы". Все это состоится 21-го января.

Ведущая – Галина Шустрова.