Местное время
Озеро на Ратушной площади. Эхо войны. Пожилые о современном искусстве. “Местное время” в 8:30.
Молодые архитекторы предлагают оформить площади старого города Нарвы в стиле “воды”. Самый привлекательный и спорный элемент композиции – это водоем на Ратушной площади. Архитекторы говорят, что летом в воде будут отражаться силуэты колледжа и ратуши, а зимой там можно сделать каток.
В страстную пятницу на Петровской площади состоялась церемония передачи останков военных летчиков, погибших под Нарвой в марте 1944 года. Сбитый самолет и останки военных летчиков нашли в районе Сиргала участники поискового клуба Камерад.
В Нарвском колледже Тартуского университета уже несколько лет работает университет для старшего поколения. В чем особенность лекций для старшего поколения и как правильно рассказывать консервативной аудитории об искусстве XX века?
Ведущий – Юрий Николаев.
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