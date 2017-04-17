Местное время

Молодые архитекторы предлагают оформить площади старого города Нарвы в стиле “воды”. Самый привлекательный и спорный элемент композиции – это водоем на Ратушной площади. Архитекторы говорят, что летом в воде будут отражаться силуэты колледжа и ратуши, а зимой там можно сделать каток.



В страстную пятницу на Петровской площади состоялась церемония передачи останков военных летчиков, погибших под Нарвой в марте 1944 года. Сбитый самолет и останки военных летчиков нашли в районе Сиргала участники поискового клуба Камерад.



В Нарвском колледже Тартуского университета уже несколько лет работает университет для старшего поколения. В чем особенность лекций для старшего поколения и как правильно рассказывать консервативной аудитории об искусстве XX века?



Ведущий – Юрий Николаев.