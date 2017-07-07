Если в кране нет воды. Бассейн в два раза меньше. Афиша на выходные. "Местное время" в 8:30.

С 3-го июля нарвитяне на неделю лишены горячей воды. И так происходит каждый год. Причиной называют плановый ремонт тепловых сетей, который обеспечивает отлаженную работу зимой и самую низкую стоимость тепла в Эстонии.

Плавательных дорожек в бассейне колледжа МВД оказаться может 4, а не восемь. Власти города в лице председателя центристской фракции Алексея Воронова рассматривают вариант не вкладывать сейчас 2 миллиона евро в бассейн колледжа, а использовать деньги для строительства городского спортивного комплекса, но в будущем.

Как всегда по пятницам, афиша на ближайшие дни: Байкерский фестиваль, новый проект Владимира Чердакова, забеги и заезды по сложным трассам Ореховой горки, Дни керамики и День рыбака.

Ведущий – Михаил Комашко.