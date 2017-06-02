Местное время

Решению проблем с организацией парковок в Силламяэ может содействовать реальное наказание нарушителей, а выявлять тех, кто складирует мусор в неположенных местах, будут с помощью камер видеонаблюдения. В Нарва-Йыэсуу продолжаются масштабные перемены в кадровом составе горуправы. Некоторые чиновники, от которых избавились, обратились в суд.

Вышел первый номер газеты "Дачник". В издании планируют отображать темы, связанные с деятельностью садоводческих товариществ Нарвы и проблемы, с которыми сталкиваются нарвские дачники.

Афиша выходного дня включает программу Дней города 2017 и другие интересные мероприятия субботы и воскресенья. ЭТВ+ проведет телемарафон, а у нарвитян будет возможность принять участие в конкурсе народных талантов "Я могу". Клуб Ро-ро отмечает день рождения.

Ведущая – Светлана Чехова.