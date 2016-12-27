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Местное время

Bчера 27.12.2016
Рубрика: Raadio 4

Турнир звезд спорта. Рождественский забег. Завершатся работы в Темном саду. “Местное время” в 8:30.

В Нарве прошел благотворительный рождественский турнир спортивных знаменитостей, который проводится с 2005 года в разных городах Эстонии. Состязались 8 команд по два участника, среди которых – призеры олимпиад и чемпионатов мира.

24 декабря участники традиционного костюмированного забега собрали 217 евро на организацию спортивного праздника для детей из детских домов Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Обязательным атрибутом забега является рождественский аксессуар. Среди бегущих была команда Нарвской дружины Кайтселита.

В будущем году в ходе реализации очередного проекта завершится реконструкция всей территории Темного сада. Планируется восстановить беседку, которая прежде находилась на бастионе Виктория, установить новое освещение, уличную мебель, мини-сцену и обустроить место для торгового павильона.

Ведущая – Светлана Чехова.

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