Местное время

В Нарве прошел благотворительный рождественский турнир спортивных знаменитостей, который проводится с 2005 года в разных городах Эстонии. Состязались 8 команд по два участника, среди которых – призеры олимпиад и чемпионатов мира.

24 декабря участники традиционного костюмированного забега собрали 217 евро на организацию спортивного праздника для детей из детских домов Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Обязательным атрибутом забега является рождественский аксессуар. Среди бегущих была команда Нарвской дружины Кайтселита.

В будущем году в ходе реализации очередного проекта завершится реконструкция всей территории Темного сада. Планируется восстановить беседку, которая прежде находилась на бастионе Виктория, установить новое освещение, уличную мебель, мини-сцену и обустроить место для торгового павильона.

Ведущая – Светлана Чехова.