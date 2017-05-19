Музейная сага. Профсоюзы недовольны. Бизнес инвестирует. "Местное время" в 8:30.

Депутаты городского собрания Нарвы для дальнейшей деятельности музея выделили только 130 000 евро. Хотя бюджет ЦУ "Нарвский музей" полгода назад сократили на 200 тысяч.

Предложение госпримирителя относительно нового колдоговора не устраивает профсоюзы энергетиков. Если госпримиритель останется на позиции работодателя, то на внеочередной профсоюзной конференции делегаты будут решать, что делать дальше.

Fortaco Group одобрило планы расширения своего предприятия в Нарве. Инвестиции составят 10 миллионов евро. После завершения расширения нарвского завода Fortaco Estonia обеспечит работой 150 новых сотрудников.

Ведущая – Светлана Чехова.