Толоки. Не договорились. Народный парк. "Местное время" в 8:30.

В Нарве в субботу прошли толоки, организованные как городом, так и в рамках акции "Сделаем". Активное участие в акции приняли и представители Министерства культуры.

Министру культуры не удалось убедить власти Нарвы возобновить финансирование нарвского музея. Будет ли музей сокращать деятельность и работников, зависит теперь от решения городского собрания 18 мая.

В Нарве состоялся Круглый стол некоммерческих объединений по обсуждению международного проекта Совета министров Северных стран "Народные парки". В Нарве планируется разбить парк площадью в 5 гектаров на пустыре за спортивным центром.

Ведущая – Светлана Чехова.