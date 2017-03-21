Местное время

Во главе нарвских центристов осталась Яна Тоом, однако избираться в Нарве она не будет. Кто возглавит нарвский список центристов на предстоящих муниципальных выборах осенью, пока не ясно. Известно только то, что кандидатов будет сто — во знаменование приближающегося юбилея ЭР. Предвыборная программа нарвских центристов будет нацелена на выполнение Программы развития города.

Глава исполнительной власти Нарвы Тармо Таммисте считает, что правительству нужно быстрее определиться с переводом в город Академии внутренней безопасности. Властям Нарвы надоели бесконечные споры и спекуляции вокруг переноса академии.

В рубрике “Жилье мое: проблемы и решения”: изменится ли что-то в вопросе управления квартирными товариществами с 2018 года.

Ведущая – Светлана Чехова.