Есть повод!

О процессе интеграции в Эстонии говорим более двух десятилетий – столько же и работают государственные институты, направленные на интеграцию неэстонцев. Но такие процессы не являются чем-то исключительным и уникальным. В разных странах похожие проблемы. Как у "нас" и как у "них"?

Недавний мониторинг интеграции показал нам, что знание эстонского языка равно успешному интегрированию в общественную жизнь. Повлияет ли концепция "общественной интеграции" на работу Фонда? Не станет ли меньше возможностей для изучения языка?

И чаще всего об интеграционных процессах говорят политики, специалисты и неэстонцы. А какой взгляд у эстонцев на всё это? Какие основные тренды в общественном дискурсе в эстонских СМИ и социальных сетях?

Ведущий – Михаил Комашко.